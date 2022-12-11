Жестокие претензии на Крым подчеркивают незначительные шансы на мирное соглашение между РФ и Украиной — Washington Post

Из-за претензий по Крыму мирное соглашение России и Украины, по мнению издания, маловероятно.

После 9 месяцев смерти и разрушений ключ к войне России против Украины лежит в Крыму, который незаконно аннексировала Россия в 2014 году.

Об этом говорится в публикации Washington Post.

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Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что только возвращение Крыма завершит войну, когда Украина победит своих российских захватчиков.

"Его возвращение будет означать восстановление настоящего мира. Потенциал российской агрессии будет полностью уничтожен, когда украинское знамя вернется на свое законное место — в городах и селах Крыма", — говорил Зеленский.

В свою очередь, акцентирует издание, аннексия Крыма стала опорой наследства Путина, которое развалится, если он потеряет полуостров. Путин отметил, что любые попытки Украины вернуть Крым пересекут красную линию, которую он не потерпит.

Надежда Украины забрать назад Крым долго казалась надуманной фантазией, но победы Украины на полях битвы показали ее реальность.

"Запад хоть и поддерживает Украину, опасается, что любое украинское военное вторжение в Крым может подтолкнуть Путина к решительным действиям, потенциально даже к использованию ядерной бомбы. Некоторые западные чиновники надеются, что соглашение об отказе от Крыма России может стать основой для дипломатического Украинцы отвергают эту идею как опасно наивную, тогда как россияне говорят, что не довольствуются тем, что уже есть их. Непреклонные претензии на Крым иллюстрируют неразрешимость конфликта, и трудно представить, что борьба за полуостров будет решена без дальнейшего кровопролития, – отмечает Washington Post.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму российские захватчики ждут ВСУ и даже принялись окапываться на пляжах.

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