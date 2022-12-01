"Мы не будем призывать украинцев к неприемлемому компромиссу с РФ" – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не союзники должны подталкивать украинцев к компромиссу с Россией, который для них "не будет приемлем".

Об этом Макрон сказал на совместном брифинге с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

"Мы никогда не будем призывать украинцев к компромиссу, который для них будет неприемлем", – сказал президент Франции, отвечая на вопрос о возможном прекращении войны.

"Они так смелы, и они защищают свою жизнь, свою нацию и наши общие принципы... Если мы хотим устойчивого мира, мы должны уважать украинцев, чтобы определить момент и условия, в которых они будут вести переговоры относительно своей территории и своего будущего", – добавил Макрон.

Он также заявил, что союзники увеличили военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

"Кроме того, поддержка США — как финансовая, так и в обеспечении военного оружия для Украины — важна не только для подвергшейся нападению страны, но и для Европы в целом. Это чрезвычайно важно, чтобы вы (Соединенные Штаты. – Ред.) были столь преданными", – сказал президент, имея в виду деньги и помощь, которую США предоставили Украине.

Визит Макрона в Вашингтон: главные заявления глав США и Франции.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон с официальным визитом посещает США, где ведет переговоры с Байденом.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией все еще возможны. По его мнению, Путин, начавший войну, "ошибся".

Руководители США и Франции заявили, что готовы привлечь Россию и Путина к ответственности за "войну с остальным миром".

Джо Байден сказал, что готов к переговорам с Путиным, если тот уберется прочь из Украины. Также Байден заявил, что поражен жестокостью России в войне. Он не ожидал, что россияне будут такими жестокими.