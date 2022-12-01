Байден заявил, что поражен жестокостью России в войне: "Я не ожидал"

Американский президент Джо Байден заявил, что поражен жестокостью войны, которую Москва ведет против Украины. Впрочем, подчеркнул он, поддержка Киева будет продолжаться.

Такое мнение руководитель Белого дома высказал на пресс-конференции по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона, пишет The Guardian.

"Я знал, что Россия жестока, но я не ожидал, что они будут такими жестокими, как они были", – заверил он.

Лидер американцев подчеркнул, что российская агрессия "невероятно жестока". Байден упомянул атаки на гражданскую инфраструктуру, перекрытие энергоресурсов для Европы и обострение продовольственного кризиса.

"Ему (Путину — ред.) это не удастся. Сегодня мы подтверждаем, что собираемся вместе противостоять этой жестокости. Мы будем продолжать эту мощную поддержку украинского народа, защищающего свои дома, семьи, больницы, детские сады, свой суверенитет, свою целостность мы будем работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответственности за их действия и смягчить глобальные последствия войны Путина для остального мира", — констатировал президент США.

Также The Guardian пишет, что Байден заверил, что США помогут Европе с ее энергетической безопасностью. Вашингтон и Франция подписали новое соглашение по гражданской атомной энергетике.

Как сообщалось, президент США Джо Байден заявил, что он и глава Франции Эммануэль Макрон полны решимости привлечь Россию и президента Владимира Путина к ответственности за его "войну с остальным миром". Байден заверил, что Путину не удастся сломить волю всех выступающих против его имперских амбиций.

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