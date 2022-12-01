Кулеба обсудил с Бербок ужесточение санкций против Москвы и поставки оружия

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок новые поставки оружия и ужесточение санкции ЕС против агрессора России.

Сообщение об этом появилось в Twitter.

"Мы также обсудили пути противодействия геноцидной войне, которую сегодня ведет Россия", – говорится в заявлении.

По словам дипломата, речь шла о поставках вооружения для Вооруженных сил Украины и усилении санкционного давления на Москву.

Кулеба поблагодарил свою немецкую клегу Анналену Бербок за ее личную роль в восстановлении Германией исторической справедливости и признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Напомним, Дмитрий Кулеба договорился со своим шведским коллегой Тобиасом Биллстремом об ужесточении санкций против агрессора РФ. Также политики обсудили пути ускорения вступления Украины в Европейский Союз.

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