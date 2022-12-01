Кулеба обговорив з Бербок посилення санкцій проти Москви та постачання зброї

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обговорив з керівницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок нові постачання зброї та посилення санкції ЄС проти агресорки Росії.

Повідомлення про це з'явилося у його Twitter.

"Ми також обговорили шляхи протидії геноцидній війні, яку сьогодні веде Росія", - йдеться у заяві.

За словами дипломата, йшлося про постачання озброєння для Збройних сил України та посилення санкційного тиску на Москву.

Кулеба подякував своїй німецькій клезі Анналені Бербок за її особисту роль у відновленні Німеччиною історичної справедливості та визнанні Голодомору геноцидом українського народу.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба домовився зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом про посилення санкцій проти агресорки РФ. Також політики обговорили шляхи прискорення вступу України до Європейського Союзу.

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