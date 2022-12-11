Путин хочет вести войну на истощение: эксперт объяснил, к чему это приведет

Война в Украине, которую развязала Россия во главе с Путиным, уже затянулась, и теперь кремлевский диктатор хочет вести ее на истощение.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL.

По его мнению, война на истощение для РФ в настоящее время является единственным вариантом, потому что у российской армии больше нет наступательного потенциала. Теперь Путин будет пытаться выжать из России весь военный потенциал и во второй половине декабря может провести мобилизацию, ведь военными уже разносят повестки.

Также читайте Почему Путин стал чаще вылезать из бункера: американские журналисты назвали причину

"На одном участке, в районе Бахмута или Авдеевки они могут создать еще какую-то угрозу наступления, но только угрозу. На других участках они ведут жесткую оборону", — заявил Жданов.

Кроме того, эксперт заметил, что Путин истощает свою армию, угрожающую и потерей обороноспособности РФ, и может спровоцировать гражданскую войну и распад Российской Федерации.

"Да, именно к этому идет. Имеется в виду отсутствие оборонного потенциала, потому что я сомневаюсь, что вторая волна мобилизации будет успешнее первой. И настроения в России уже не те. Люди хоть и поддерживают в основном войну с Украиной, но они уже начинают ставить вопрос: подождите, почему мы должны идти в бой, если есть непобедимая и легендарная армия. Где она? Это главный вопрос – где наша армия. Соответственно, это будет сказываться на качестве набора", — добавил Жданов.

В то же время он отметил важность вооружения большой дальности для Украины, что поможет переломить ситуацию на фронте и разгромить российскую армию.

Как сообщалось, 9 декабря Путин заявил, что процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени".

А за несколько дней до этого заявил, что так называемая "спецоперация", а фактически широкомасштабная война против Украины, может затянуться на длительный срок.

Впрочем, спикер Дмитрий Песков традиционно цинично переложил ответственность за завершение войны из России, которая и начала бомбить Украину и убивать мирных людей на Киев. Песков заявил, что для окончания войны якобы должно быть желание президента Зеленского, таким образом намекнув на то, что Украина должна пойти на террористические условия Кремля.

Напомним, в ISW заявили, что Путин рискует потерять поддержку со стороны "лидеров" псевдореспублик и ветеранов из-за неспособности российских войск отбросить украинские войска дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс.

Читайте также: