Все врут: Путин назвал единственного человека, которому можно верить (видео)

Российский президент цинично пошутил о проблемах с обеспечением мобилизованных в российскую армию.

В пятницу, 9 декабря, во время пресс-конференции на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке президент РФ попытался остроумно ответить на неудобный вопрос журналистки по поводу обеспечения мобилизованных в российскую армию. Шутка оказалась циничной.

Видео ответа Путина публикуют Telegram-каналы.

Задавая вопрос, журналистка напомнила, что ранее Путин и российское минобороны говорили, что проблемы с экипировкой военных и мобилизованных решаются. Однако, по ее словам, поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается – они просят обмундирование, медикаменты.

"Кому верить — отчетам министерства обороны или бойцам из передовой?" – задала она прямой вопрос президенту РФ.

"Верить никому нельзя. Только мне можно", – ответил Путин.

Он добавил, что "проблемы действительно были", и, судя по словам журналистки, "наверное, и остаются".

Напомним, британской разведке считают, что родственники граждан России, призванных в армию во время объявленной "частичной мобилизации", вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и высокими потерями среди мобилизованных.

Читайте также: