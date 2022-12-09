Все врут: Путин назвал единственного человека, которому можно верить (видео)

Российский президент цинично пошутил о проблемах с обеспечением мобилизованных в российскую армию.
В пятницу, 9 декабря, во время пресс-конференции на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке президент РФ попытался остроумно ответить на неудобный вопрос журналистки по поводу обеспечения мобилизованных в российскую армию. Шутка оказалась циничной.
Видео ответа Путина публикуют Telegram-каналы.
Задавая вопрос, журналистка напомнила, что ранее Путин и российское минобороны говорили, что проблемы с экипировкой военных и мобилизованных решаются. Однако, по ее словам, поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается – они просят обмундирование, медикаменты.
"Кому верить — отчетам министерства обороны или бойцам из передовой?" – задала она прямой вопрос президенту РФ.
"Верить никому нельзя. Только мне можно", – ответил Путин.
Он добавил, что "проблемы действительно были", и, судя по словам журналистки, "наверное, и остаются".
Напомним, британской разведке считают, что родственники граждан России, призванных в армию во время объявленной "частичной мобилизации", вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и высокими потерями среди мобилизованных.
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