Как навести порядок в доме за 8 минут

Если вы очень ограничены во времени, например, буквально на пороге стоят гости, то, конечно, о генеральной уборке речь не идет. Вам, скорее, нужно постараться создать видимость чистоты и порядка, и, чтобы сделать это быстро, нужно иметь четкий алгоритм действий.

Чтобы очень быстро навести порядок в квартире, Story To Hear предлагает вам сосредоточиться на нескольких помещениях: кухне, гостиной и санузле.

Зажгите ароматические свечи

Возможно, этот совет вам покажется странным, ведь чистоты и порядка приятный запах не добавит, но это действительно сработает, ведь, если в доме приятно пахнет, он выглядит уютным и производит впечатление прибранного. Зажигая свечи, старайтесь, чтобы во всех комнатах был один аромат, чтобы избежать смешения разных запахов. Поместите свечи рядом с вашими шторами и драпировками, чтобы материалы могли впитывать аромат свечи, но не забывайте при этом о пожарной безопасности.

Позаботьтесь о чистоте кухонных поверхностей

Фото: Credits

Кухня — одно из мест, куда вы можете пригласить своих гостей выпить или поесть. Итак, второй шаг — навести порядок на кухонной столешнице и избавиться от грязной посуды. У вас может не хватить времени, чтобы помыть посуду, но вы можете просто положить грязную посуду в посудомоечную машину. Если у вас ее нет, оставьте ее в раковине, предварительно прополоскав водой с жидким мылом, чтобы скрыть грязь. Также уберите со столешницы все ненужные предметы, случайный хлам и технику.

Еще одно важное место - кухонный стол. Будет неловко, если гости заметят на нем остатки еды или крошки. Потрите стол влажной тряпкой с жидким мылом. Затем используйте сухую салфетку, чтобы отполировать его. В центр можно поставить цветочную вазу, пусть даже без цветов.

Уберите мусор из гостиной

Фото: Credits

Гостиная – одно из самых используемых помещений в доме, а значит, самое грязное и захламленное. Начните с того, что уберите детские игрушки и предметы для игр. Все ненужное можно сбросить в кулек или в корзину для белья и вынести в помещение, куда гости не доберутся. Положите ровно пульты и книги, расправьте диван, подушки и красиво сложите пледы. Затем быстро протрите влажной тканью пыль на основных поверхностях.

Наведите порядок в санузле

Фото: Credits

Маленьким полотенцем или тряпкой быстро протрите в ванной пыль. Замените полотенца на новые, так как они могут понадобиться вашим гостям.

Ваши гости могут захотеть воспользоваться туалетом, если они останутся надолго. Грязный унитаз оставит плохое впечатление, поэтому возьмите чистящее средство и нанесите его на унитаз. Сосредоточьтесь на видимых частях и крышке. Затем смойте унитаз и сотрите чистящее средство с крышки. Протрите зеркало и вымойте раковину. Не забудьте протереть мыльной водой краны. Проверьте наличие запасного рулона туалетной бумаги.

Пропылесосьте все поверхности

Фото: Credits

Пропылесосьте все перечисленные помещения и, если у вас еще есть немного времени, можете протереть пыль более тщательно.

Следите за местами, которые вы пропустили, например, книжные полки. Проверьте шторы, чтобы убедиться, что они красиво собраны или, наоборот, расправлены. Освободите место для одежды и обуви гостей в прихожей.

Читайте также: