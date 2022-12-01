Як навести лад у будинку за 8 хвилин

Якщо ви дуже обмежені в часі, наприклад, буквально на порозі стоять гості, то звичайно про генеральне прибирання дуже не йдеться. Вам, швидше, потрібно намагатися створити видимість чистоти та ладу, і щоб зробити це швидко, потрібно мати чіткий алгоритм дій.

Щоб дуже швидко навести лад у квартирі, Story To Hear пропонує вам зосередитися на кількох приміщеннях: кухні, вітальні та санвузлі.

Запаліть ароматичні свічки

Можливо, ця порада вам здасться дивною, адже чистоти і ладу приємний запах не додасть, але це дійсно спрацює, адже, якщо в будинку приємно пахне, вона має затишний вигляд і справляє враження прибраного. Запалюючи свічки, намагайтеся, щоб у всіх кімнатах був один аромат, щоб уникнути змішування різних запахів. Помістіть свічки поруч із вашими шторами та драпуваннями, щоб матеріали могли вбирати аромат свічки, але не забувайте водночас про пожежну безпеку.

Подбайте про чистоту кухонних поверхонь

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Кухня – одне з місць, куди ви можете запросити своїх гостей випити чи поїсти. Отже, другий крок — навести лад на кухонній стільниці і позбутися брудного посуду. У вас може не вистачити часу, щоб помити посуд, але ви можете просто покласти брудний посуд у посудомийну машину. Якщо у вас її немає, залиште її в раковині, попередньо прополоскавши водою з рідким милом, щоб приховати бруд. Також приберіть зі стільниці всі непотрібні предмети, випадковий мотлох і техніку.

Ще одне важливе місце – кухонний стіл. Буде ніяково, якщо гості помітять на ньому залишки їжі чи крихти. Потріть стіл вологою ганчіркою з рідким милом. Потім використовуйте суху серветку, щоб відполірувати його. У центр можна поставити квіткову вазу, навіть без квітів.

Заберіть сміття з вітальні

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Вітальня — одне з найбільш використовуваних приміщень в будинку, а значить найбрудніше і захаращене. Почніть із того, що приберіть дитячі іграшки та предмети для ігор. Все непотрібне можна скинути в кульок або кошик для білизни і винести в приміщення, куди гості не доберуться. Покладіть рівно пульти та книжки, розправте диван, подушки і красиво складіть пледи. Потім швидко протріть вологою тканиною пил на основних поверхнях.

Наведіть лад у санвузлі

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Маленьким рушником або ганчіркою швидко протріть у ванній пил. Замініть рушники на нові, оскільки вони можуть знадобитися вашим гостям.

Гості можуть захотіти скористатися туалетом, якщо вони залишаться надовго. Брудний унітаз залишить погане враження, тому візьміть засіб для чищення і нанесіть його на унітаз. Зосередьтеся на видимих ​​частинах та кришках. Потім змийте унітаз, і зітріть засіб для чищення з кришки. Протріть дзеркало та вимийте раковину. Не забудьте протерти мильною водою крани. Перевірте запасний рулон туалетного паперу.

Пропилососьте всі поверхні

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Пропилососьте всі перелічені приміщення і, якщо у вас ще є трохи часу, можете протерти пил ретельніше.

Стежте за місцями, які ви пропустили, наприклад книжкові полиці. Перевірте штори, щоб переконатися, що вони красиво зібрані або розправлені. Звільніть місце для одягу та взуття гостей у передпокої.

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