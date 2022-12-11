Победа ради Украины: легенда бокса триумфально вернулся в ринг (видео)

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо провел выставочный бой в Южной Корее против местного блоггера и мастера боевых искусств Ди Кэй Йо.

Шестираундовый поединок завершился победой легендарного филиппинца единогласным решением судей.

На протяжении боя 43-летний Пакьяо дважды отправлял соперника в нокдаун – в четвертом и шестом раундах, однако блоггер нашел силы подняться и продержаться всю дистанцию.

Последние круги PACQUIAO vs YOO pic.twitter.com/3HdSzdoO1S — BOBBY G. (@Battlebornrob) December 11, 2022

Отметим, что все заработанные на поединке средства пойдут на благотворительность. Часть денег будет направлена на строительство жилья на Филиппинах, а другая часть будет передана на нужды украинцев, пострадавших от войны с Россией.

За свою профессиональную карьеру Пакьяо провел 72 боя, одержал 62 победы, потерпел 8 поражений и дважды его поединки заканчивались вничью. В своем последнем бою в августе 2021 года он потерпел поражение от кубинца Йордениса Угаса.

от кубинца Йордениса Угаса. Мэнни был чемпионом мира в наилегчайшей (WBC, 1998-1999), 2-й легчайшей (IBF, 2001-2003), полулегкой (The Ring, 2003-2005), 2-й полулегкой (WBC, 2008; The Ring, 2008), легкой (WBC, 2008-2009), 1-й полусредней (The Ring; IBO 2009-2010), полусредней (WBO, 2009-2012, 2014-2015, 2016-2017; WBA Super, 2021) и 1-й средней (WBC, 2010—2011) весовых категориях.

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