У мужа Анны Тринчер проблемы со здоровьем: "У меня два из четырех анализов х*ровые"

Александр рассказал, что с ним случилось и почему он должен обращаться к врачам.

У мужа певицы Анны Тринчер – блогера Александра Волошина – проблемы со здоровьем.

Звезда Сети рассказал, что месяц назад он сдал анализы, которые показали, что у него проблемы со щитовидной железой. Блогер пропил курс витаминов и сдал повторные анализы. Впрочем, ситуация только усугубилась.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Месяц назад у меня что-то не было со щитовидной железой. Мне прописали курс витаминов, я пропил и сдал анализы повторно. Теперь у меня два из четырех анализов х*ровые... Может у кого-то было такое, потому что знаю, что щитовидка — это серьезно ", – поделился с поклонниками Волошин.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, между тем Анна Тринчер снова начала страдать от панических атак. У певицы недавно случился приступ. Исполнительница показала, что с ней тогда происходило и как муж помогал ей успокоиться.

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