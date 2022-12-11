"Аватар: Путь воды": создатели долгожданного фэнтези рассказали интересные факты об операторской работе и дизайне костюмов

Уже совсем скоро, 15 декабря, в украинский прокат выйдет долгожданное продолжение культового фэнтези от режиссера Джеймса Кэмерона – "Аватар: Путь воды". По этому поводу мы решили рассказать вам об операторской работе и дизайне костюмов в сиквеле.

Многие сцены в "Аватаре" были сняты в Веллингтоне, Новая Зеландия, и Кэмерон твердо решил вернуться в эту страну для съемок продолжения ленты.

"Нам очень понравился опыт съемок там первого фильма, даже качество изготовления декораций и реквизита вызывает настоящую гордость за то, как они делают это", — отметил Джеймс.

Фото 20th Century Studios

И все же команду высококлассных художников Кэмерон привез с собой, среди которых оператор Рассел Карпентер.

"Наше освещение должно было плавно сливаться с любой средой, в которой мы находились, как джунгли, подводный мир или помещение АРР", — сказал Карпентер.

Оператор-постановщик Ландау отметил: "Одним из самых сложных во время съемок было интерактивное освещение. К тому же съемки были в формате 3D с высоким динамическим диапазоном при 48 кадрах в секунду. Рассел должен был учитывать все эти вещи".

Фото 20th Century Studios

Он также усердно работал над тем, чтобы освещение дополняло выбранную цветовую гамму фильма.

"Джим хочет, чтобы все – цвет, освещение, контраст – влияло на зрителя, чтобы нейроны в наших зрительных системах и нашем мозге стимулировались определенным образом. Вот почему мы уделяем такое внимание цвету, деталям, движению камеры… чтобы помочь с ощущением полного погружение в картину", — рассказал Карпентер.

Фото 20th Century Studios

Фото 20th Century Studios

А Ландау добавил: "Работа Карпентера началась задолго до начала съемок. Мы хотели, чтобы глаз Рассела стал кинематографической линзой".

Усугубляют ощущение погружения в мир ленты и подробно проработанные костюмы, разработанные лауреаткой премии "Оскар" Деборой Л. Скотт. Она подошла к созданию костюмов так, словно каждый из них рассказывал собственную историю. Какую роль играет этот персонаж в фильме и в своем обществе? Костюмы для рифовых людей должны быть уникальными для их культуры и основываться на ресурсах их окружающей среды.

Фото 20th Century Studios

Большинство костюмов народа Нави должны создаваться с помощью компьютеров компанией Wētā FX. Однако многие одежды и значительная часть украшений выглядели как реальные вещи.

"Движение одежды невозможно понять, не имея целой вещи. Одежда может быть разная: тяжелая, перистая, легкая, с торочкой. Важно обращать внимание на то, как эти вещи двигаются во время ветреной погоды и под водой. Действительно, нужно иметь образец, чтобы последовать, что с ним происходит", — поделилась Скотт.

Фото 20th Century Studios

Костюмы в этой части фильма играют более важную роль, чем в первом.

Если кто-то ходит и двигает рукой, ткань складывается, сморщивается и сгибается вместе с актером. Если костюм сделан из множества маленьких кусочков, таких как бусины, нити, перья или тканые кусочки, все это должно пройти через детальную физическую симуляцию, чтобы заставить одежда ведет себя так, будто это настоящий кусок ткани", — говорит Леттери.

Фото 20th Century Studios

Одним из интереснейших предметов одежды стал церемониальный плащ, который носила героиня из клана Меткаина.

"Это значимая вещь для любого персонажа такого статуса. Первоначальный замысел возник на основе черно-белых гравюр флоры и фауны", отметила Скотт.

Фото 20th Century Studios

Дебора черпала вдохновение в природе, используя расцветку раковины Пауа.

"Она имеет все цвета радуги, от зеленой до фиолетовой, синей, серебристой и так далее. Перья внутри плаща переходят из бледно-желтого к оранжевому. Они чрезвычайно яркие — как праздничная птица, которая точно имеет чем похвастаться", — сказала художница. с костюмами.

Напомним, первая часть фэнтези "Аватар" вышла в 2009 году. "Аватар" более 10 лет оставался самым кассовым фильмом в истории (до премьеры блокбастера "Мстители"). "Аватар" собрал 2,7 млрд долларов в мировом прокате, оставив сзади культовый "Титаник".

"Аватар" получил три "Оскара", два "Золотых глобуса", победил в двух номинациях премии BAFTA, а также был отмечен американскими премиями Сатурн и Teen Choice Awards.

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