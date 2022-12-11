В семье Ахтема Саитаблаева ожидается пополнение

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев поделился, что совсем скоро станет дедушкой.

В день своего 50-летия звезда кино рассказал радостную новость о том, что его старшая дочь Назлы скоро станет мамой. Сейчас 26-летняя дочь режиссера находится в Бельгии, где уже долгое время живет семья ее мужа и готовится к рождению первенца.

"Моя взрослая дочь сейчас в Бельгии. Она должна вот-вот стать мамой, дай бог. Я в январе стану дедушкой, надеюсь", — поделился Сеитаблаев в эфире "Завтрака с 1+1".

Ахтем Сеитаблев с дочерью / Фото: instagram.com/seitablaiev

Имя будущему ребенку, по словам актера, в их семье доверяют избрать родителям.

Напомним, что 26-летняя Назлы вышла замуж в октябре прошлого года. Молодожены отпраздновали сразу три свадьбы — в Крыму, Турции и Бельгии.

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