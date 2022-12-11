Какое денежное довольствие получают военные на передовой

Сколько могут получать контрактник на войне рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск полковник Роман Горбач.

У военных, подписавших контракт на период действия военного положения, есть надбавки в размере 30 – 100 тысяч гривен. Кроме того, контрактники могут получать и другие надбавки.

Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из ежемесячного обеспечения, которое зависит от должности, звания и выслуги лет и дополнительного вознаграждения, на размер которого влияет ряд факторов.

Для военных, участвующих в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц (приблизительно 3 тыс. грн в день), военные, непосредственно не участвующие в боевых действиях, получают дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц месяц, или около 1 тыс. грн в день.

"Например, есть у нас водитель-военнослужащий, недавно подписавший контракт. Его денежное обеспечение составляет 14 тысяч гривен и доплата в военное время — 30 тысяч гривен. Поэтому здесь он получает 44 тысячи гривен", — пояснил Роман Горбач.

Военнослужащему на передовой доплачивают не 30 тысяч гривен в месяц, а 100 тысяч. Кроме того, военные могут получать прибавку за выслугу, прибавку за воинское звание.

То есть в целом минимальное денежное довольствие водителя-военнослужащего на период в военное состояние составляет 44 тыс. или 114 тысяч гривен на передовой. При этом нет разницы между мобилизованным и контрактником, ведь зарплаты у них одинаковые. Единственное, что контрактнику при подписании контракта еще выплачивается дополнительная единовременная денежная помощь.

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