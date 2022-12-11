В Украину привезли Вифлеемский огонь мира: фото

Вифлеемский огонь будет передан в другие украинские регионы.

В Украину в воскресенье, 11 декабря, привезли Вифлеемский огонь мира. Его передали скауты из Вены в словацкий пункт пропуска "Убля", где его встретили украинские пограничники.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пограничники зажгли огонь на словацко-украинской границе.

"Непосредственно на государственной границе зажгли свечи и лампадки от огня, доставленного скаутами из Вены в словацкий пункт пропуска "Убля". На территории нашего государства их встречали украинские пластуны. К мероприятию присоединились руководство и военный капеллан Чопского пограничного отряда", — говорится в сообщении.

Фото: Госпогранслужба Украины

От Закарпатья Вифлеемский огонь будет передан в другие регионы Украины.

Фото: Госпогранслужба Украины

Вифлеемский огонь мира

Вифлеемским огонь мира от 90-х годов ХХ века ежегодно передают Украине скауты. Он символизирует мир, любовь и добро и символически объединяет всех украинцев.

К Рождеству пластуны будут передавать огонь всем украинцам, чтобы в символ мира, которого мы так желаем, загорелся в наших домах.

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