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До України привезли Вифлеємський вогонь миру: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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До України привезли Вифлеємський вогонь миру: фото

Фото: Держприкордонслужба України

Вифлеємський вогонь передадуть в інші українські регіони.

До України у неділю, 11 грудня, привезли Вифлеємський вогонь миру. Його передали скаути з Відня до словацького пункту пропуску "Убля", де його зустріли українські прикордонники. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі. 

Прикордонники запалили вогонь на словацько-українському кордоні. 

"Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску "Убля". На території нашої держави їх зустрічали українські пластуни. До заходу долучилися керівництво та військовий капелан Чопського прикордонного загону", - йдеться у повідомленні. 

© Держприкордонслужба України
Фото: Держприкордонслужба України

Від Закарпаття Вифлеємський вогонь передадуть в інші регіони України. 

© Держприкордонслужба України
Фото: Держприкордонслужба України

Вифлеємський вогонь миру

Вифлеємським вогонь миру від 90-х років ХХ століття щороку передають Україні скаути. Він символізує мир, любов та добро, і символічно об'єднує всіх українців. 

До Різдва пластуни передаватимуть вогонь всім українцям, щоб у Святвечір символ миру, якого ми так бажаємо, загорівся в наших будинках. 

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Дата публікації
Перегляди
1509
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