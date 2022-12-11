До України привезли Вифлеємський вогонь миру: фото

Вифлеємський вогонь передадуть в інші українські регіони.
До України у неділю, 11 грудня, привезли Вифлеємський вогонь миру. Його передали скаути з Відня до словацького пункту пропуску "Убля", де його зустріли українські прикордонники.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі.
Прикордонники запалили вогонь на словацько-українському кордоні.
"Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску "Убля". На території нашої держави їх зустрічали українські пластуни. До заходу долучилися керівництво та військовий капелан Чопського прикордонного загону", - йдеться у повідомленні.
Від Закарпаття Вифлеємський вогонь передадуть в інші регіони України.
Вифлеємський вогонь миру
Вифлеємським вогонь миру від 90-х років ХХ століття щороку передають Україні скаути. Він символізує мир, любов та добро, і символічно об'єднує всіх українців.
До Різдва пластуни передаватимуть вогонь всім українцям, щоб у Святвечір символ миру, якого ми так бажаємо, загорівся в наших будинках.
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