Яке грошове забезпечення отримують військові на передовій

Скільки отримують військові, які підписали контракт, скільки отримують мобіілзовані, читайте в матеріілі ТСН.ua

Скільки можуть отримувати контрактник га війні розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ полковник Роман Горбач.

У військових, які підписали контракт на період дії воєнного стану є надбавки у розмірі 30 – 100 тисяч гривень. Крім того, контрактники можуть отримувати інші надбавки.

Гроші, які отримують наші військовослужбовці у період дії воєнного стану, складаються з щомісячного забезпечення, яке залежить від посади, звання та вислуги років та додаткової винагороди, на розмір якої впливає низка факторів.

Для військових, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць (приблизно 3 тис. грн на день), військові, які безпосередньо не беруть часті в бойових діях отримують додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн на місяць, або ж близько 1 тис. грн на день.

"Наприклад, є у нас водій-військовослужбовець, який нещодавно підписав контракт. Його грошове забезпечення складає 14 тисяч гривень і доплата у воєнний час – 30 тисяч гривень. Тож тут він отримує 44 тисячі гривень", – пояснив Роман Горбач.

Військовослужбовцю на передовій доплачують не 30 тисяч гривень за місяць, а 100 тисяч. Крім того, військові можуть отримувати надбавку за вислугу, надбавку за військове звання.

Тобто загалом мінімальне грошове забезпечення водія-військовослужбовця на період у воєнний стан складає 44 тис. або 114 тисячі гривень на передовій. При цьому немає різниці між мобілізованим та контрактником, адже зарплати у них однакові. Єдине, що контрактнику при підписанні контракту ще виплачують додаткову одноразову грошову допомогу.

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