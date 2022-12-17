В Росії палає склад кондитерської фабрики (відео)

У Владивостоці спалахнула пожежа на складі кондитерської фабрики "Яшкіно" на площі близько 2 тис, кв. м.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.

"Новорічний настрій зараз виглядає приблизно так, як цей склад у Владивостоці", – зазначають автори повідомлення.

За даними каналу, горить близько 2 тис. кв. м та обвалюється дах. На місці працюють 12 одиниць техніки та 42 рятувальники.

За попередніми даними, постраждалих немає.

"За нашими даними, пожежа руйнує склад кондитерської фабрики "Яшкіно". Всередині зокрема новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво та торти. Та карамель на згарищі", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у різних куточках Росії останнім часом трапляються різні надзвичайні ситуації – то пожежі, то вибухи. Так, 12 грудня загорівся торговий центр у Балашисі Московської області і того ж дня в Нижньокамську згорів склад підприємства, де зберігали каучук.

Наступного дня в Санкт-Петербурзі спалахнула будівля на території машинобудівного заводу "Зірка".

А в ніч проти 15 грудня у біля Іркутська стався вибух на найбільшому нафтопереробному заводі у Східному Сибіру "Ангарської нафтохімічної компанії". Там зайнялася пожежа, внаслідок якої загинули люди.