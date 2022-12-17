В России горит склад кондитерской фабрики (видео)

Во Владивостоке вспыхнул пожар на складе кондитерской фабрики "Яшкино" на площади около 2 тыс. кв. м.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash.

"Новогоднее настроение сейчас выглядит примерно так, как этот склад во Владивостоке", – отмечают авторы сообщения.

По данным канала, горит около 2 тыс. кв. м и обрушивается крыша. На месте работают 12 единиц техники и 42 спасателя.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"По нашим данным, пожар разрушает склад кондитерской фабрики "Яшкино". Внутри в частности новогодние наборы конфет, пирожные, шоколад, печенье и торты. И карамель на пепелище", — говорится в сообщении.

Напомним, в разных уголках России в последнее время случаются разные чрезвычайные ситуации – то пожары, то взрывы. Так, 12 декабря загорелся торговый центр в Балашихе Московской области и в тот же день в Нижнекамске сгорел склад предприятия, где хранили каучук.

На следующий день в Санкт-Петербурге загорелось здание на территории машиностроительного завода "Звезда".

А в ночь на 15 декабря возле Иркутска произошел взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Восточной Сибири "Ангарской нефтехимической компании". Там загорелся пожар, в результате которого погибли люди.

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