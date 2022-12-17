"Крым будет возвращен": Данилов заявил, что окопы не помогут оккупантам

Если нужно будет за полуостров воевать, Украина будет воевать, отметил секретарь СНБО.

Вырытые в оккупированном Крыму окопы точно не помогут России и ее войскам, а остров вернется под контроль Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает "Крым.Реалии".

"Я могу сказать: они (окопы – ред.) им (России – ред.) точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – таким образом, каким решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы будем воевать за Крым, и ни у кого спрашивать не будем", – сказал Данилов.

Также читайте Когда ВСУ освободят Крым и применит ли Путин ядерное оружие — прогноз политолога Фукуямы

"Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", – подчеркнул он.

Что касается граждан России, которые перебрались жить в Крым после его аннексии, то секретарь СНБО сказал, что "они легко приехали и легко поедут".

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, где жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастья. Не надо воровать", – сказал Данилов.

Напомним, накануне украинская разведка сообщила, что захватчики в Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, потому что боятся высадки украинского десанта. Так, в Сакском районе оккупанты обустроили сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Как пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, российские войска прибегают к этому, понимая, что после освобождения левобережной Херсонщины и Запорожской области начнется деоккупация Крыма.

В оккупированном Крыму и двух российских городах – новая порция "хлопка"

Читайте также: