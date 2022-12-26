Білорусь може надати РФ до 15 тисяч військових: експерт розповів, чи піде на це Лукашенко

Лукашенко розуміє, що у разі вступу у війну, Білорусь перетвориться на військову ціль.

Директор Ініціативи Центр Європейської Стійкості в Берліні Сергій Сумленний, вважає, що Білорусь може дати Росії біля 15 тисяч військових, але Лукашенко не піде на це.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ".

"15 тисяч людей - це досить багато. Ними можна розмінувати мінне загородження, відволікати українську артилерію тощо. Але Лукашенко це не може зробити, бо він розуміє, що після цього він взагалі не зможе лишатися президентом Білорусі. Тому він буде обіцяти далі росіянам робити все, що завгодно. І буде давати їм все, що може", - зазначив Сумленний.

Більше того він наголосив, що Лукашенко розуміє, що у разі вступу у війну, Білорусь перетвориться на військову ціль.

"Але Лукашенко розуміє, що якщо Білорусь приєднається до цього вторгнення, то перетвориться на військову ціль. І ось Білорусь можна буде бомбардувати Хаймарсами, бо Білорусь - не ядерна держава. На відміну від Росії. Головні підприємства Білорусі у радіусі досягнення Хаймарсів, навіть не висуваючи їх до кордону", - сказав директор Ініціативи Центр Європейської Стійкості в Берліні.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, раніше білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка заявив, що диктатори Путін і Лукашенко поки не готові відкривати другий фронт і кидати білоруських військових на війну в Україні, адже бояться протестів.

Водночас російський політичний аналітик, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей вважає, що Путін хоче використати Білорусь, аби вдарити з її території по маршрутам постачання зброї в Україну з Заходу.

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