Чи має Росія сили, щоб вести тривалу війну в Україні: відповідь голови оборонного комітету парламенту Франції

Росія намагається обійти західні санкції, втім, це їй не дуже вдається.

Голова Комітету французького парламенту з питань національної оборони та Збройних сил Том Гассільюд зауважив, що Росія велика країна, яка отримує значні прибутки від природних ресурсів, а також вона має багато радянської зброї.

Про це французький чиновник сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

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"Росія є трансконтинентальною державою, яка отримує прибутки від значної кількості природних ресурсів і має колосальну кількість зброї та боєприпасів, успадкованих з часів Холодної війни", - сказав він.

Втім, як він наголосив, країна-агресорка ізольована політично та економічно. За його словами, російський бюджет дуже постраждав через 9 пакетів санцій ЄС, запроваджені від 24 лютого.

"Однак політично Росія дуже ізольована. Російська економіка дуже постраждала від європейських санкцій, до того ж 16 грудня ЄС ухвалив свій 9-й пакет санкцій, який ще більше розширює сферу дії чинних санкцій і обмежувальних заходів. Росія намагається обійти західні санкції, але європейці, і загалом Захід, це усвідомлюють. Ось чому президент Макрон так наполегливо працював на G20, щоб змусити Індію та Китай чітко засудити війну та посилити тиск на Москву", - додав він.

Підтримка Францією України

Нещодавно Франція передала Україні нове озброєння. Це - зенітно-ракетні комплекси Crotale, які допоможуть захистити українське небо. Макрон також пообіцяв, що в першому кварталі 2023 року його країна надасть додаткове озброєння та боєприпаси. Передусім, йдеться про нові САУ Caesar.

Окрім того, Франція допомагає українцям, поставляючи електрогенератори. Після атаки 5 грудня Франція передала Україні 100 генераторів великої потужності, про повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

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