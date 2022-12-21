Франція передала Україні системи ППО Crotale і обіцяє нові САУ Caesar: що відомо

У першому кварталі 2023 року Макрон пообіцяв надати додаткове озброєння та боєприпаси.

Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale, які допоможуть захистити небо від російських атак.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю каналу TF1.

"Останніми днями Франція поставила додаткову зброю, ракетні установки, зенітні ракетні комплекси Crotale, обладнання, крім того, що ми вже зробили", – сказав він.

Макрон додав, що працює зі своїм міністром оборони Себастьєном Лекорню, аби в першому кварталі 2023 року надати додаткове озброєння та боєприпаси, аби українці "могли захиститися від бомбардувань".

Також читайте Франція надасть Україні ще шість гаубиць Caesar

Заплановані поставки включають нові артилерійські установки Caesar, але Макрон не навів точних цифр.

Crotale - це французька ЗРК малої дальності, призначена для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих і гранично малих висот. Він може використовуватися як ППО для стратегічно важливих опорних пунктів так безпосереднього прикриття військ. На думку експертів, цей ЗРК буде особливо корисний у боротьбі з іранськими "шахідами", які знову тероризують Україну.

Caesar – це самохідна 155-мм артилерійська установка (САУ) нового покоління. Дальність стрільби – до 40 км. Про передачу цих САУ Украхні президент Франції оголосив у квітні 2022 року. 5 травня 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував фото застосування цих установок на фронті.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та реактивні системи залпового вогню LRU.

29 листопада міністр оборони Олексій Резніков розповів, що українські сили отримали ще одну французьку реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) LRU.

Читайте також: