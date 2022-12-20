Зеленський озвучив список зброї, яка необхідна Україні

Президент України Володимир Зеленський прагне, щоб світова підтримка, - у тому числі зброєю, не зменшилася у наступному році.

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ для прискорення закінчення війни потрібне постачання нової зброї.

Про це він розповів у щоденному відеозверненні до українського народу.

Зокрема, він зауважив, що звернувся до лідерів десяти держав Північної Європи, об'єднаних у The Joint Expeditionary Force. Це формат співпраці, який ініційований Великою Британією. До нього входять країни Балтії, Фінляндія, країни Скандинавії, Нідерланди, Ісландія і, власне, Сполучене Королівство.

«Моє звернення було сьогодні дуже конкретним. Зброя, снаряди, нові оборонні можливості... Все те, що дасть нам змогу прискорити закінчення цієї війни. Дякую учасникам саміту за те, що ми сьогодні були почуті – очікуємо на нові рішення щодо постачання нової зброї.

Ключове завдання всіх нас зараз – і моє завдання, і кожного нашого дипломата й посадовця, – щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалася на такому ж рівні, як цьогоріч, а щоб збільшилася. Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій», - пояснив Зеленський.

Він додав, що потрібно більше гармат, снарядів, сучасних танків, які поки ще не постачаються Україні, більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна й справді ефективна ППО тощо.

«Будь ласка, якщо ваша думка звучить у засобах масової інформації, якщо ви підтримуєте державу в експертному полі, ви теж можете допомогти отримати все, чого потребують наші сили оборони», - закликав президент України.

Глава держави наголосив, що головне – говорити від України єдиним голосом і захищати спільний інтерес: усе для перемоги України, усе для допомоги нашому захисту.

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Як світ підтримує Україну

Литовський міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав західні країни надати ЗСУ України сучасну зброю. Він переконаний, що це дозволить українським військовим просунутися далі.

Додамо, що заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв намагається зірвати західну підтримку України. Кремль намагається послабити підтримку західну підтримку для України і для цього лякає світ ескалацією війни.

Також Євросоюз погодив черговий пакет санкцій проти РФ. Дев'ятий пакет обмежень щодо Москви стосується техніки, фінансів та засобів масової пропаганди Росії.

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