Прогноз погоди на 20 грудня: до України йде потепління

У вівторок вдень потеплішає до відлиги.

Завтра, 20 грудня, до України прийде незначне потепління. Однак місцями можливі опади - мокрий сніг, який поступово переходитиме у дощ.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Якщо вночі ще температура повітря очікується низькою, -5 -12 градусів, на Луганщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині, то вже завтра вдень потепліє. Протягом вівторка - до відлиги, невеликих "плюсів". Підтаватиме сніг та лід", - зазначила вона.

Опади очікуються на півночі, заході та Вінниччині - мокрий сніг поступово переходитиме у дощ.

На решті території України - без істотних опадів.

У Києві завтра - хмарно, мокрий сніг з переходом у дощ, поривчастий вітер.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що до України після морозної погоди знову прийде суттєве потепління.

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