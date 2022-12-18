Погода на Миколая: синоптикиня прогнозує ще один морозний день

У день святого Миколая, який в Україні відзначають 19 грудня, синоптикиня Наталія Діденко прогнозує морозну погоду на всій території країни.

Про це вона написала в своєму Telegram-каналі.

“Атмосфера почула, що на сході України (й не лише на сході) нашим захисникам потрібно, щоб підмерзло, бо - багнюка, тому найкращим, найчемнішим українцям такий подарунок буде”, - зауважила вона.

Найближчої ночі найнижча температура повітря очікується на північному заході та півночі країни - до -10...-15 градусів. Але морози будуть практично повсюди в Україні, очікується загалом вночі -4...-10 градусів.

Вдень на Миколая температура повітря становитиме -1...-6 градусів, у південній частині та на південному сході буде тепліше - від 2 морозу до 3 градусів тепла.

“Антициклон на ім'я Kaspar зумовить у понеділок скрізь в Україні суху, навіть із сонячними проясненнями, погоду”, - повідомила Діденко.

Фото: Наталія Діденко / Facebook

У східних областях та на заході України пориви вітру можуть досягати штормових значень, тому температурні відчуття можуть бути на кілька градусів нижчими.

На дорогах мороз зміцнить ожеледицю.

У Києві на Миколая теж очікується морозна погода. Найближчої ночі вона становитиме -8...-10 градусів, вдень трохи потеплішає — до -4...-6 градусів. Проте опадів не буде і може з'явитися сонечко.

У ніч проти 20 грудня в Україні ще втримається морозна погода, але вже вдень поступово почне теплішати - до відлиги та невеликих "плюсів".

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що до України після морозної погоди знову прийде суттєве потепління.

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