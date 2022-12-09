Дощі та аномально тепла погода: синоптик дав прогноз, якою буде зима в Україні

Синоптик прогнозує, що грудень буде теплим, а морози до України повернуться в січні-лютому.

До кінця другої декади грудня по всій Україні очікуються дощі та аномально тепла погода. Від 11 по 15 грудня у південних та центральних областях, температура зросте до +4 +10 в нічний час, та до +11 +15 вдень.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

У Криму температура повітря підніметься навіть до +18, прогнозує синоптик. У решті областей - до +1 +3 вночі і до +3 +6 вдень.

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"Від 16 по 19 число в Україні невелике похолодання та послаблення опадів. Від 20 грудня та і до самого Нового року погода мінлива з плюсами вдень і мінусами вночі та періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу", - зазначив Щедрін.

Щодо сильних морозів, то вони, звісно, будуть, каже синоптик, але аж у другій половині січня та на початку лютого. За його словами, це будуть коротко-тривалі періоди похолодань до -15 -20. Щедрін додав, що весна повинна бути рання.

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що на різдвяно-новорічні свята погода буде такою ж, як і минулого року. За його словами, зимова погода недовго буде тішити українців снігом. Цьогоріч зима не повинна бути занадто холодною.

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