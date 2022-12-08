Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Оголосили жовтий рівень небезпеки.
В Україні у п'ятницю, 9 грудня, будуть небезпечні метеорологічні явища. За даними синоптиків, буде туман.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
"9 грудня в Україні, крім східних областей, туман, видимість 200-500 м", - попередили синоптики.
Через негоду оголошено І рівень небезпечності - жовтий.
Оскільки видимість становитиме лише 200-500 метрів, то це може призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Також у Києві та Київській області 8 та 9 грудня оголосили підвищений рівень небезпечності через туман. Він буде триматися до кінця доби та в першій половині дня 9 грудня.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода 8 грудня в Україні буде багатою на опади у вигляді снігу та дощу. Також на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.
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