Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

В Україні у п'ятницю, 9 грудня, будуть небезпечні метеорологічні явища. За даними синоптиків, буде туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"9 грудня в Україні, крім східних областей, туман, видимість 200-500 м", - попередили синоптики.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Оскільки видимість становитиме лише 200-500 метрів, то це може призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Також у Києві та Київській області 8 та 9 грудня оголосили підвищений рівень небезпечності через туман. Він буде триматися до кінця доби та в першій половині дня 9 грудня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода 8 грудня в Україні буде багатою на опади у вигляді снігу та дощу. Також на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.

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