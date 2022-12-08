Естонія припиняє трансляцію телеканалу "Дождь"

В країні "Дождь" транслювали Telia, Elisa і Home 3.

Естонія відкликали ліцензію на мовлення російського телеканалу "Дождь". Країна Балтії зробила це услід за Литвою та Латвією.

Рішення ухвалено регуляторами країн, пише Postimees.

Зазначається, що компанія Elisa отримала повідомлення від департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду Естонії про зупинення мовлення "Дождя". В країні "Дождь" транслювали Telia, Elisa і Home 3. Втім, у двох з цих телеоператорів канал входив до розширеного пакету каналів.

"Серед телевізійних пакетів компанії Elisa "Дождь" є каналом за вибором, тому припинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази", - розповів менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa Тааві Тедер.

Скандал з телеканалом "Дождь"

На опозиційному телеканалі "Дождь" заявили про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, яких відправляють вбивати українців. Також ведучий Олексій Коростельов закликав окупантів відправляти повідомлення на поштову скриньку телеканалу.

Згодом ведучого Коростельова звільнили. Рішення ухвалив головний редактор. Дружина Тихона Дзядко назвала це рішення “складним”.

Вже 6 грудня національна рада з електронних ЗМІ Латвії вирішила анулювати ліцензію каналу "Дождь". Згодом до такого рішення прийшли у Литві.

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