Эстония прекращает трансляцию телеканала "Дождь"

В стране "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3.

Эстония отозвала лицензию на вещание российского телеканала "Дождь". Страна Балтии сделала это вслед Литвой и Латвией.

Решение принято регуляторами стран, пишет Postimees.

Отмечается, что компания Elisa получила уведомление от департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии о приостановлении вещания "Дождя". В стране "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3. Впрочем, у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.

"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому прекращение работы этого телеканала коснется небольшой части клиентской базы", — рассказал менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.

Скандал с телеканалом "Дождь"

На оппозиционном телеканале "Дождь" заявили о помощи в оснащении мобилизованных оккупантов, которых отправляют убивать украинцев. Также ведущий Алексей Коростелев призвал оккупантов отправлять сообщения на почтовый ящик телеканала.

Впоследствии ведущего Коростелева уволили. Решение принял главный редактор. Жена Тихона Дзядко назвала это решение "сложным".

Уже 6 декабря национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию канала "Дождь". Позже к такому решению пришли в Литве.

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