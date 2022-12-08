Великобритания готовится объявить новые санкции против России — Bloomberg

Великобритания может в пятницу, 9 декабря, объявить о новом пакете санкций против агрессора Российской Федерации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ограничения будут относиться к российским физическим и юридическим лицам, а также направлены на препятствование уклонению от действующих санкций. Под санкциями окажутся новые люди, связанные с коррупцией и нарушениями прав человека.

К слову, предварительный раунд санкций Великобритания провела 1 декабря. Тогда в список попали еще 22 человека. Кроме того, с 5 декабря Лондон также присоединился к механизму ограничения цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания объявили о создании партнерства, предусматривающего совместную работу по сокращению глобальной зависимости от экспорта российских энергоносителей, стабилизацию энергорынков и активизацию сотрудничества в области энергоэффективности, ядерной и возобновляемой энергетики.

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