Велика Британія готується оголосити нові санкції проти Росії - Bloomberg

Велика Британія може у п'ятницю, 9 грудня, оголосити про новий пакет санкцій проти агресорки Російської Федерації.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначаєься, що обмеження будуть стосуватимуться російських фізичних та юридичних осіб, а також спрямовані на перешкоджання ухилянню від чинних санкцій. Під санкціями опиняться нові люди, пов'язані з корупцією та порушеннями прав людини.

До слова, попередній раунд санкцій Британія провела 1 грудня. Тоді до списку потрапили ще 22 особи. Крім того, від 5 грудня Лондон також приєднався до механізму обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Велика Британія оголосили про створення партнерства, яке передбачає спільну роботу над скороченням глобальної залежності від експорту російських енергоносіїв, стабілізацію енергоринків та активізацію співпраці в галузі енергоефективності, ядерної та відновлюваної енергетики.

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