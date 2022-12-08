Доллар дешевеет: курс валют на 8 декабря в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 8 декабря, укрепился на 10 копеек – до 40,20 грн/долл., по отношению к евро курс гривны остался на уровне предыдущего дня – 41,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,75 грн/долл., евро – 41,00 грн/евро.

Днем ранее, 7 декабря, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,30 грн/долл., евро стоил 41,85 грн/евро.

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Напомним, что в бюджете на следующий 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.

В то же время, фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ на уровне 36,57 грн/долл., по прогнозам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева, до конца этого года таким и останется. У Нацбанка нет оснований для очередного удешевления национальной валюты.

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