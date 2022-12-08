Долар дешевшає: курс валют на 8 грудня в обмінниках

Курс гривні в столичних обмінниках зміцнився до 40,20 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 8 грудня, зміцнився на 10 копійок - до 40,20 грн/дол., щодо євро курс гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,80 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,75 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

Днем раніше, 7 грудня, курс гривні до долара в обмінниках становив 40,30 грн/дол., євро коштував 41,85 грн/євро.

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Нагадаємо, що у бюджеті на наступний 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол.

Водночас фіксований курс долара, який від липня встановив НБУ на рівні 36,57 грн/дол., за прогнозами голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данила Гетманцева, до кінця цього року таким і залишиться. У Нацбанку немає наразі підстав для чергового здешевлення національної валюти.

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