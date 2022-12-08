Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

В Украине в пятницу, 9 декабря, будут опасны метеорологические явления. По данным синоптиков будет туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"9 декабря в Украине, кроме восточных областей, туман, видимость 200-500 м", – предупредили синоптики.

Из-за непогоды объявлен И уровень опасности — желтый.

Поскольку видимость составит всего 200-500 метров, это может привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также в Киеве и Киевской области 8 и 9 декабря объявили повышенный уровень опасности из-за тумана. Он будет держаться до конца суток и первой половины дня 9 декабря.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что погода 8 декабря в Украине будет богата осадками в виде снега и дождя. Также на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

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