Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях: когда, где и чего ждать

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.
Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях до конца суток 8 декабря и в течение дня 9 декабря.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
"До конца суток 8 декабря, в течение суток 9 декабря в Украине, кроме восточных областей, туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.
В Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 8 декабря, ночью и в первой половине дня 9 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В ГСЧС обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
При управлении автомобилем в тумане необходимо:
- существенно снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Прогноз погоды на 8 декабря
Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода 8 декабря в Украине будет богатой на осадки в виде снега и дождя. Температура днем будет колебаться от 2° мороза до 3°, на юге страны днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°. Также на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололед.
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