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Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях: когда, где и чего ждать

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
682
Время на прочтение
2 мин
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Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях: когда, где и чего ждать

иллюстрация / Фото: pixabay.com

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях до конца суток 8 декабря и в течение дня 9 декабря.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"До конца суток 8 декабря, в течение суток 9 декабря в Украине, кроме восточных областей, туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

В Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 8 декабря, ночью и в первой половине дня 9 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В ГСЧС обратились к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

При управлении автомобилем в тумане необходимо:

  • существенно снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Прогноз погоды на 8 декабря

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода 8 декабря в Украине будет богатой на осадки в виде снега и дождя. Температура днем будет колебаться от 2° мороза до 3°, на юге страны днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°. Также на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололед.

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Дата публикации
Просмотры
682
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