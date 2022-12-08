Чехия передаст Украине 2 млн евро: куда направят средства

Чешское правительство передаст Украине еще один транш помощи в размере 2 миллионов евро.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липовского сообщает Радио Прага.

"Украине на фоне продолжающихся там военных действий на предложение МИД Чехии направлено 50,7 млн крон (около 2 млн евро)", — говорится в сообщении.

По его словам, 1,2 млн евро правительство передаст Министерству здоровья Украины. Средства потратит на закупку санитарного автобуса, двух передвижных медицинских блоков и медицинской палатки.

Кроме того, еще 800 тысяч евро получит городской совет Знаменки в Кировоградской области. Деньги будут направлены на обустройство мобильных жилых боксов для вынужденных переселенцев.

Напомним, парламент Чехии согласовал обучение украинских военных. 800 украинских военных будут учиться на территории чешского полигона Либава.

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