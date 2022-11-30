Парламент Чехии согласовал обучение украинских военных

800 украинских военных будут учиться на территории чешского полигона Либава

Нижняя палата парламента Чехии согласовала проведение учений украинских военных на территории страны.

Об этом сообщает Чешское информационное агентство.

Украинские военные будут учиться на военном полигоне Либава, за это решение проголосовало большинство депутатов парламента Чехии.

До конца 2023 года на территории полигона пройдут обучение 800 военных из Украины. Их подготовку будут организовывать местные инструкторы.

Также парламент страны разрешил использовать инструкторов из Чехии на территории других стран Европейского союза, где учатся украинские военные, но их количество не должно превышать 55 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше заявили, что ВСУ скоро научатся пользоваться системами Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что 20 из 30 стран-членов НАТО исчерпали свои ресурсы для поставки оружия в Украину.

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