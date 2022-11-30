Парламент Чехії погодив навчання українських військових

800 українських військових будуть навчатись на території чеського полігону Лібава

Нижня палата парламенту Чехії погодила проведення навчань українських військових на території країни.

Про це повідомляє Чеське інформаційне агентство.

Українські військові будуть навчатись на військовому полігоні Лібава, за це рішення проголосувала більшість депутатів парламенту Чехії.

До кінця 2023 року на території полігону пройдуть навчання 800 військових з України. Їх підготовку будуть організовувати місцеві інструктори.

Також парламент країни дозволив використовувати інструкторів з Чехії на території інших країн Європейського союзу, де навчаються українські військові, але їх кількість не повинна перевищувати 55 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі заявили, що ЗСУ швидко навчаться користуватися системами Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що 20 із 30 країн-членів НАТО вичерпали свої ресурси для постачання зброї в Україну.

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