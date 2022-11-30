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Італія допоможе Україні відновити енергосистему — МЗС

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Італія допоможе Україні відновити енергосистему — МЗС

Фото: pixabay.com

Італійські компанії будуть постачати обладнання для відновлення роботи енергосистеми України

Італія допоможе Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена в результаті обстрілів російськими терористами.

Про це заявив голова МЗС Італії Антоніо Таяні, передає Укрінформ.

На засіданні глав МЗС країн НАТО в Бухаресті він зазначив, що Італія виступає за те, щоб Україна пройшла зиму без трагедій для населення країни.

Він заявив, що Італія зробить свій внесок у збереження роботи української енергосистеми, яка зазнала серйозних пошкоджень після обстрілів російськими ракетами. Зокрема він пообіцяв, що італійські компанії будуть постачати обладнання, яке допоможе зберегти роботу енергетичної системи.

Дипломат заявив, що Україні буде важко сідати за стіл переговорів, бо зараз буде дуже важко досягти миру без справедливості для українського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США нададуть Україні пакет допомоги для відновлення енергосистеми.

Також раніше секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та її партнери повинні бути готовими до того, що Росія продовжить завдавати ударів для знищення української інфраструктури.

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Дата публікації
Перегляди
247
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