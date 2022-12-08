У Кіровоградській області обмежили рух транспорту: що сталося

Обмеження діють на всіх дорогах державного значення.

У Кіровоградській області обмежили рух усіх видів транспорту. Сталося це через сильну ожеледицю, яка скувала дороги.

Про це повідомили у Telegram ДСНС.

"7-8 грудня унаслідок погіршення погодних умов (налипання мокрого снігу, крижаний дощ) на дорогах Кіровоградської області утворилась ожеледиця, що спричинило труднощі для руху автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Рух транспорту обмежили на усіх автомобільних дорогах державного значення: від Знам’янки до кордону з Дніпропетровською областю, а також від Олександріяї до кордону з Полтавською областю.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода 8 грудня в Україні буде багатою на опади у вигляді снігу та дощу. Також на дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця.

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