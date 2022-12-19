Прогноз погоды на 20 декабря: в Украину идет потепление

Во вторник днем потеплеет до оттепели.
Завтра, 20 декабря, в Украину придет незначительное потепление. Однако местами возможны осадки — мокрый снег, который будет постепенно переходить в дождь.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Если ночью еще температура воздуха ожидается низкой, -5 -12 градусов, в Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской, то уже завтра днем потеплеет. В течение вторника — до оттепели, небольших "плюсов". Подтаивать будет снег и лед", — отметила она.
Осадки ожидаются на севере, западе и Винницкой области — мокрый снег будет постепенно переходить в дождь.
На остальной территории Украины — без существенных осадков.
В Киеве завтра – облачно, мокрый снег с переходом в дождь, порывистый ветер.
Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в Украину после морозной погоды снова придет существенное потепление.
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