Франція надасть Україні ще шість гаубиць Caesar

Це озброєння президент Еммануель Макрон раніше обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.
Франція надасть Україні ше шість гаубиць Caesar, які вона планує передати ЗСУ у найближчі тижні.
Про це заявив голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лікорню, повідомляє LCI.
«Ми доставимо їх у найближчі тижні. Наразі ми поставили інші види артилерії попереднього покоління — гаубиці TRF1», - сказав міністр.
Леокрню підкреслив, що Франція обов'язково виконає свою обіцянку поставити Україні 24 гаубиць Caesar.
Крім того, міністр додав, що Франція не є стороною конфлікту, а лише допомагає Україні захистити свою незалежність та територіальну цілісність.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії передасть Збройним силам України тисячу ракет класу "земля-повітря", які необхідні для посилення захисту критичної інфраструктури.
Також ми інформували, що Держдеп США погодив продаж Литві систем HIMARS.
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