Франція надасть Україні ще шість гаубиць Caesar

Це озброєння президент Еммануель Макрон раніше обіцяв відправити Україні в рамках військової допомоги.

Франція надасть Україні ше шість гаубиць Caesar, які вона планує передати ЗСУ у найближчі тижні.

Про це заявив голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лікорню, повідомляє LCI.

«Ми доставимо їх у найближчі тижні. Наразі ми поставили інші види артилерії попереднього покоління — гаубиці TRF1», - сказав міністр.

Леокрню підкреслив, що Франція обов'язково виконає свою обіцянку поставити Україні 24 гаубиць Caesar.

Крім того, міністр додав, що Франція не є стороною конфлікту, а лише допомагає Україні захистити свою незалежність та територіальну цілісність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії передасть Збройним силам України тисячу ракет класу "земля-повітря", які необхідні для посилення захисту критичної інфраструктури.

Також ми інформували, що Держдеп США погодив продаж Литві систем HIMARS.

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