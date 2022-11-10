Франция предоставит Украине еще шесть гаубиц Caesar

Это вооружение президент Эммануэль Макрон ранее обещал отправить Украину в рамках военной помощи.

Франция предоставит Украине шесть гаубиц Caesar, которые она планирует передать ВСУ в ближайшие недели.

Об этом заявил глава Министерства обороны Франции Себастьян Больница, сообщает LCI.

«Мы доставим их в ближайшие недели. Пока мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения — гаубицы TRF1», — сказал министр.

Леокрню подчеркнул, что Франция обязательно выполнит свое обещание поставить Украине 24 гаубиц Caesar.

Кроме того, Министр добавил, что Франция не является стороной конфликта, а лишь помогает Украине защитить свою независимость и территориальную целостность.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании передаст Вооруженным силам Украины тысячу ракет класса "земля-воздух", которые необходимы для усиления защиты критической инфраструктуры.

Также мы информировали, что Госдеп США согласовал продажу Литве систем HIMARS.

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