Програма доступних кредитів "5-7-9": як підприємці можуть придбати генератори за ставкою від 0%

В межах програми доступних кредитів в Україні можна придбати генератори для виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про гранти для створення українцями нових бізнесів. Ба більше, він нагадав, що в межах програми доступних кредитів "5-7-9" підприємці можуть придбати за ставкою від 0% генератори для виробництва електроенергії, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори.

Про це Шмигаль повідомив 25 грудня.

"Наразі виділили 400 млн грн у межах програми "єРобота". Також держава виділить малим і середнім підприємцям 150 млн грн на інвестиційні проєкти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення", - зазначив він.

Прем'єр-міністр також прозвітував щодо міжнародної допомоги бюджету й енергосектору.

За його словами, у 2022 році на підтримку бюджету українському уряду вдалося мобілізувати вже більше 30 млрд доларів від союзників. На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні до 32 млрд доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який буде у 2023 році.

"Продовжимо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами й очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ", - додав він.

Збільшення бюджету на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки

За 11 місяців 2022-го уряд виділив 245 млрд грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Наступного року бюджет на такі закупівлі збільшено до 300 млрд грн.

Навчання

Прем'єр-міністр України зазначив, що майже 13 тис. студентів будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджет. Це діти загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також діти жителів особливо небезпечних територій.

Допомога енергосектору

"Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше 200 вантажів із енергетичним обладнанням. Вистоїмо", - зазначив прем'єр.

Додамо, що вихід із найскладнішого випадку повного блекауту триватиме 7-10 днів. Про це раніше заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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