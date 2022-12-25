Программа доступных кредитов "5-7-9": как предприниматели могут приобрести генераторы по ставке от 0%

В рамках программы доступных кредитов можно приобрести генераторы для производства электроэнергии, солнечные панели, электронакопители, аккумуляторы, ветровые генераторы.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о грантах для создания украинцами новых бизнесов. Более того, он напомнил, что в рамках программы доступных кредитов "5-7-9" предприниматели могут приобрести по ставке от 0% генераторы для производства электроэнергии, солнечные панели, электронакопители, аккумуляторы, ветровые генераторы.

Об этом Шмигаль сообщил 25 декабря.

"В настоящее время выделили 400 млн грн в рамках программы "еРабота". Также государство выделит малым и средним предпринимателям 150 млн грн на инвестиционные проекты в сфере энергосбережения и энергообеспечения", — отметил он.

Премьер-министр также отчитался о международной помощи бюджета и энергосектора.

По его словам, в 2022 году в поддержку бюджета украинскому правительству удалось мобилизовать более 30 млрд долларов от союзников. На следующий год страны G7 мобилизуют финансовую помощь Украине на уровне 32 млрд долларов. Это 85% дефицита бюджета, который будет в 2023 году.

"Продолжим также сотрудничество со Всемирным банком, другими странами-партнерами и ожидаем новой большой финансовой программы с МВФ", — добавил он.

Увеличение бюджета на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и техники

За 11 месяцев 2022 правительство выделило 245 млрд грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и техники. В следующем году бюджет на такие закупки увеличен до 300 млрд. грн.

Обучение

Премьер-министр Украины отметил, что около 13 тыс. студентов будут переведены из контрактной формы обучения на бюджет. Это дети погибших защитников Украины, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, а также дети жителей особо опасных территорий.

Помощь энергосектору

"Есть заявленной поддержки на почти 1,5 млрд долларов. Ежедневно приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Выстоим", — отметил премьер.