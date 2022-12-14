Найбільші блекаути в історії: як це було

Розповідаємо про найдовші блекаути у світі, що було їх причиною та які були наслідки, в матеріалі ТСН.ua

Сьогодні, коли Україні через російські обстріли загрожує повний блекаут, цікаво згадати, що відбувалося в різних країнах світу під час масштабних, довготривалих відключень електроенергії, чому так сталося. Ситуації, коли через зникнення світла зупинялись ліфти у висотних будинках, зникала вода в кранах, мобільний зв'язок, установи критичної інфраструктури залишались без працездатного обладнання вже не раз трапилися в історії.

Блекаут — це не лише аварія енергопостачання, відключення систем «життєзабезпечення» району, міста, в історії блекаути супроводжувались панікою та мародерством. Найчастіше причинами блекаутів в історії були стихійні лиха, зношеність обладнання та ліній електропередач і людський фактор.

Блекаут у США та Канаді в листопаді 1965 року

Цей блекаут вважається одним з найбільших в історії США. Почався він в Канаді, причиною його став людський фактор, а саме, неправильно налаштована лінії електропередач на гідроелектростанції в Онтаріо.

Як наслідок - в годину пік 9 листопада 1965 року без електрики залишилися штати Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гемпшир та Нью-Джерсі та сама провінція Онтаріо. Аварія так чи інакше торкнулася понад 20 млн осіб. Телефонний зв'язок здебільшого працював.

Після усунення наслідків аварії було ухвалено рішення сформувати низку органів, які б відповідали за енергопостачання та своєчасне відстеження їхнього стану, щоб уникнути повторення таких масштабних блекаутів у майбутньому.

Блекаут, Індія 2012 рік

Блекаут 1977-го року у Нью-Йорку

Це, напевно, найвідоміший блекаут в історії. Причиною бстала гроза, коли 4 чотири блискавки вразили підстанцію в окрузі Вестчестер, а також лінії електропередачі, через що Нью-Йорк на добу виявився повністю знеструмленим.

У Нью-Йорку почалися заворушення, масові пограбування, масштабне мародерство. Грабували магазини та склади, пограбовані місця підпалювалися, щоб відвернути увагу поліції. У результаті було пограбовано сотні житлових будинків та понад 1500 магазинів, зафіксовано близько 1000 підпалів.

Блекаут, Нью-Йорк 1977 року

Бразильський блекаут у березні 1999 року

11 березня 1999 року близько 97 мільйонів жителів Бразилії залишилися без електрики. Причиною блекауту став природний фактор — удар блискавки в підстанцію, який призвів до відключення Ітайпу — першої на той момент у світі за потужністю гідроелектростанції, на річці Парана.

60 000 пасажирів підземки виявилися замкненими в поїздах метро, підземні переходи в Сан-Паулу були закриті через пограбування. Почалися масштабні мародерства. Для боротьби з мародерством в Ріо-де-Жанейро було розміщено 1200 поліціянтів.

Відновити нормальне електропостачання у багатьох місцях було неможливо тижнями.

Блекаут, Бразілія, 1999 рік

Індія, липень 2012 року

Цей блекаут по праву вважається одним із найбільших в історії, оскільки торкнувся понад 600 мільйонів жителів країни.

Причиною стала низка аварій у системі енергопостачання 30 та 31 липня 2012 року. 22 з 28 регіонів Індії виявилися повністю або частково знеструмлені. Ймовірною причиною блекауту стало підвищене енергоспоживання через надзвичайно спекотне літо.

В наслідку аварій кілька сотень шахтарів були замкнені в шахтах через ліфти, що не працювали, 300 поїздів зупинилися посеред маршрутів.

Блекаут, Індія 2012 рік

Блекаут в Індонезії, в серпні 2019 року

Жертвами блекауту в Індонезії, а саме на острові Ява 4-5 серпня 2019 року стали 120 мільйонів жителів. Не працювали світлофори, єдиний вид громадського транспорту, який курсував, були автобуси. Тимчасово припинила працювати телефонний зв'язок та інтернет.

Було зафіксовано щонайменше вісім пожеж, причиною яких стало використання свічок та інших джерел відкритого вогню. Відключення електрики загалом тривало щонайменше дев'ять годин.

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