Самые большие блэкауты в истории: как это было

Рассказываем о самых длинных блэкаутах в мире, что было их причиной и какие были последствия, в материале ТСН.ua
Сегодня, когда Украине из-за российских обстрелов грозит полный блэкаут, интересно вспомнить, что происходило в разных странах мира во время масштабных, долговременных отключений электроэнергии, какие были причины. Ситуации, когда из-за исчезновения света останавливались лифты в высотных домах, исчезала вода в кранах, мобильная связь, учреждения критической инфраструктуры оставались без работоспособного оборудования, уже не раз происходили в разных странах.
Блэкаут — это не только авария энергоснабжения, отключение систем жизнеобеспечения района, города, в истории блэкауты сопровождались паникой и мародерством. Чаще всего причинами блекаутов в истории были стихийные бедствия, износ оборудования и линий электропередач и человеческий фактор.
Блэкаут в США и Канаде в ноябре 1965 года
Этот блэкаут считается одним из самых значительных в истории США. Начался он в Канаде, причиной его стал человеческий фактор, а именно, неправильно настроенная линия электропередач на гидроэлектростанции в Онтарио.
Как следствие — в час пик 9 ноября 1965 без электричества остались штаты Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Нью-Джерси и сама провинция Онтарио. Авария так или иначе затронула более 20 млн человек. Телефонная связь в основном работала.
После устранения последствий аварии было принято решение сформировать ряд органов, отвечающих за энергоснабжение и своевременное отслеживание их состояния, чтобы избежать повторения таких масштабных блекаутов в будущем.
Блэкаут 1977 года в Нью-Йорке
Это, пожалуй, самый известный блэкаут в истории. Причиной была гроза, когда 4 четыре молнии поразили подстанцию в округе Вестчестер, а также линии электропередачи, из-за чего Нью-Йорк оказался полностью обесточенным.
В Нью-Йорке начались беспорядки, массовые ограбления, масштабное мародерство. Грабили магазины и склады, ограбленные места поджигались, чтобы отвлечь внимание полиции. В результате были ограблены сотни жилых домов и более 1500 магазинов, зафиксировано около 1000 поджогов.
Бразильский блэкаут в марте 1999 года
11 марта 1999 года около 97 миллионов жителей Бразилии остались без электричества. Причиной блэкаута стал естественный фактор — удар молнии в подстанцию, приведший к отключению Итайпа — первой в тот момент в мире по мощности гидроэлектростанции на реке Парана.
60 000 пассажиров подземки оказались запертыми в поездах метро, подземные переходы в Сан-Паулу были закрыты из-за ограбления. Начались масштабные мародерства. Для борьбы с мародерством в Рио-де-Жанейро было размещено 1200 полицейских.
Восстановить нормальное электроснабжение во многих местах было невозможно неделями.
Индия, июль 2012 года
Этот блэкаут по праву считается одним из самых больших в истории, поскольку затронул более 600 миллионов жителей страны.
Причиной послужил ряд аварий в системе энергоснабжения 30 и 31 июля 2012 года. 22 из 28 регионов Индии оказались полностью или частично обесточены. Вероятной причиной блэкаута стало повышенное энергопотребление из-за жаркого лета.
В результате аварий несколько сотен шахтеров были заперты в шахтах, из-за неработавших лифтов, 300 поездов остановились посреди маршрутов.
Блэкаут в Индонезии, в августе 2019 года
Жертвами блэкаута в Индонезии, а именно на острове Ява 4-5 августа 2019 стали 120 миллионов жителей. Не работали светофоры, единственный вид общественного транспорта, который функционировал, были автобусы. Временно перестала работать телефонная связь и интернет.
Были зафиксированы по меньшей мере восемь пожаров, причиной которых стало использование свечей и других источников открытого огня. Отключение электричества в среднем длилось не менее девяти часов.
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