Самые большие блэкауты в истории: как это было

Рассказываем о самых длинных блэкаутах в мире, что было их причиной и какие были последствия, в материале ТСН.ua

Сегодня, когда Украине из-за российских обстрелов грозит полный блэкаут, интересно вспомнить, что происходило в разных странах мира во время масштабных, долговременных отключений электроэнергии, какие были причины. Ситуации, когда из-за исчезновения света останавливались лифты в высотных домах, исчезала вода в кранах, мобильная связь, учреждения критической инфраструктуры оставались без работоспособного оборудования, уже не раз происходили в разных странах.

Блэкаут — это не только авария энергоснабжения, отключение систем жизнеобеспечения района, города, в истории блэкауты сопровождались паникой и мародерством. Чаще всего причинами блекаутов в истории были стихийные бедствия, износ оборудования и линий электропередач и человеческий фактор.

Блэкаут в США и Канаде в ноябре 1965 года

Этот блэкаут считается одним из самых значительных в истории США. Начался он в Канаде, причиной его стал человеческий фактор, а именно, неправильно настроенная линия электропередач на гидроэлектростанции в Онтарио.

Как следствие — в час пик 9 ноября 1965 без электричества остались штаты Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Нью-Джерси и сама провинция Онтарио. Авария так или иначе затронула более 20 млн человек. Телефонная связь в основном работала.

После устранения последствий аварии было принято решение сформировать ряд органов, отвечающих за энергоснабжение и своевременное отслеживание их состояния, чтобы избежать повторения таких масштабных блекаутов в будущем.

Блэкаут, Индия 2012 год

Блэкаут 1977 года в Нью-Йорке

Это, пожалуй, самый известный блэкаут в истории. Причиной была гроза, когда 4 четыре молнии поразили подстанцию в округе Вестчестер, а также линии электропередачи, из-за чего Нью-Йорк оказался полностью обесточенным.

В Нью-Йорке начались беспорядки, массовые ограбления, масштабное мародерство. Грабили магазины и склады, ограбленные места поджигались, чтобы отвлечь внимание полиции. В результате были ограблены сотни жилых домов и более 1500 магазинов, зафиксировано около 1000 поджогов.

Блэкаут, Нью-Йорк 1977 года

Бразильский блэкаут в марте 1999 года

11 марта 1999 года около 97 миллионов жителей Бразилии остались без электричества. Причиной блэкаута стал естественный фактор — удар молнии в подстанцию, приведший к отключению Итайпа — первой в тот момент в мире по мощности гидроэлектростанции на реке Парана.

60 000 пассажиров подземки оказались запертыми в поездах метро, подземные переходы в Сан-Паулу были закрыты из-за ограбления. Начались масштабные мародерства. Для борьбы с мародерством в Рио-де-Жанейро было размещено 1200 полицейских.

Восстановить нормальное электроснабжение во многих местах было невозможно неделями.

Блекаут, Бразилия, 1999 год

Индия, июль 2012 года

Этот блэкаут по праву считается одним из самых больших в истории, поскольку затронул более 600 миллионов жителей страны.

Причиной послужил ряд аварий в системе энергоснабжения 30 и 31 июля 2012 года. 22 из 28 регионов Индии оказались полностью или частично обесточены. Вероятной причиной блэкаута стало повышенное энергопотребление из-за жаркого лета.

В результате аварий несколько сотен шахтеров были заперты в шахтах, из-за неработавших лифтов, 300 поездов остановились посреди маршрутов.

Блэкаут, Индия 2012 год

Блэкаут в Индонезии, в августе 2019 года

Жертвами блэкаута в Индонезии, а именно на острове Ява 4-5 августа 2019 стали 120 миллионов жителей. Не работали светофоры, единственный вид общественного транспорта, который функционировал, были автобусы. Временно перестала работать телефонная связь и интернет.

Были зафиксированы по меньшей мере восемь пожаров, причиной которых стало использование свечей и других источников открытого огня. Отключение электричества в среднем длилось не менее девяти часов.

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