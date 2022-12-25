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Чи може РФ знищити комплекс Patriot: експерт оцінив загрозу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Чи може РФ знищити комплекс Patriot: експерт оцінив загрозу

Фото: Associated Press

Експерт попередив, що загроза знищення звісно є, але нагадав, що росіяни раніше вже оголошували "полювання" на HIMARS – проте безуспішно.

Російські окупанти попри все намагатимуться знищити зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Україна незабаром отримає від США. Ризики знищення такого комплексу високі.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, інформує FREEДОМ.

"Якщо вдасться знищити Patriot, вони ще кілька поколінь будуть згадувати, як російські ракети, що не мають аналогів у світі, знищили цей абсолютно відсталий і нікому не потрібний ЗРК Patriot. Проте вони дійсно намагатимуться його знищити", — вважає експерт.

Коваленко припустив, що росіяни можуть спрямувати 70-80 ракет у зону, де теоретично може розміщуватися система Patriot. На його думку, така кількість ракет може прорвати українську протиповітряну оборону, тож ризики високі.

"Загроза реальна. Чи зможуть росіяни її втілити в реальність? Скажімо так, намагатися будуть. Але нагадаю, що після того, як у ЗСУ з’явилися HIMARS, вони теж кинули всі свої зусилля, щоб знищити ці комплекси, влаштували справжнісіньке полювання. Результат який? Поки що жодного HIMARS не було знищено. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це повномасштабна війна і втрати в техніці, навіть найсучаснішій, вони неминучі", — підсумував експерт.

Передавання Україні ЗРК Patriot

Нагадаємо, на брифінгу з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підтвердив передаваня Україні систем Patriot і анонсував нову допомогу. На думку очільника Білого дому, передавання Patriot не призведе до ще більшої ескалації з РФ.

Експерт Роман Світан вважає, що доставлення системи Patriot зі США до України триватиме до двох тижнів.

ТСН.ua з'ясував, як передавання Україні американського комплексу Patriot позначиться на перебігу війни.

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Дата публікації
Перегляди
7014
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