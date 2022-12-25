Может ли РФ уничтожить комплекс Patriot: эксперт оценил угрозу

Эксперт предупредил, что угроза уничтожения, конечно, есть, но напомнил, что россияне ранее уже объявляли "охоту" на HIMARS – однако безуспешно.

Российские оккупанты, несмотря ни на что, будут пытаться уничтожить зенитно-ракетный комплекс Patriot, который Украина вскоре получит от США. Риски уничтожения такого комплекса высоки.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, информирует FREEДОМ.

"Если удастся уничтожить Patriot, они еще несколько поколений будут вспоминать, как не имеющие аналогов в мире российские ракеты уничтожили этот совершенно отсталый и никому не нужный ЗРК Patriot. Однако они действительно будут пытаться его уничтожить", — считает эксперт.

Коваленко предположил, что россияне могут направить 70-80 ракет в зону, где теоретически может размещаться система Patriot. По его мнению, такое количество ракет может прорвать украинскую противовоздушную оборону, поэтому риски высоки.

Также читайте Эффективное прикрытие столицы и дальняя разведка: эксперт рассказал о преимуществах комплекса Patriot

"Угроза реальна. Смогут ли россияне ее воплотить в реальность? Скажем так, пытаться будут. Но напомню, что после того, как в ВСУ появились HIMARS, они тоже бросили все свои усилия, чтобы уничтожить эти комплексы, устроили самую настоящую охоту. Результат какой? Пока ни одного HIMARS не было уничтожено. Хотя мы прекрасно понимаем, что это полномасштабная война и потери в технике, даже самой современной, они неизбежны", — подытожил эксперт.

Передача Украине ЗРК Patriot